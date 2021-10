Uil Poste denuncia la situazione ancora critica di molti uffici postali

ALESSANDRIA – A oltre un anno e mezzo dall’inizio della pandemia la situazione alle Poste non è ancora tornata alla normalità. Lo denuncia la Uil Poste Alessandria attraverso il segretario, Roberto Gandino. “Molti uffici postali – spiega – specie quelli nei comuni più piccoli presenti in provincia, sono stati totalmente o parzialmente chiusi. Infatti da marzo 2020 un gran numero di uffici postali hanno iniziato ad erogare all’utenza servizi a giorni alterni se non addirittura costringendo le persone a doversi spostare per accedere allo sportello di un altro comune. A pochi giorni dal 15 ottobre, data che decreta dopo oltre un anno e mezzo il rientro dei dipendenti in presenza, il personale degli uffici postali non sa ancora quale scenario si aprirà. Soltanto poche sedi hanno riaperto, ma per la maggior parte dei casi la situazione è ben lontana dai livelli pre pandemia e gli sportelli continuano ad essere aperti al pubblico solo pochi giorni a settimana, creando anche disagio ai cittadini”.

Uil Poste ha quindi denunciato la situazione e ora chiede quali siano le prospettive per lavoratori e cittadini, “consapevoli che le chiusure temporanee e la riduzione di orario hanno celato l’ormai cronica carenza di personale, le mancate assunzioni abbinate poi ai pensionamenti e ai pre pensionamenti”. Nel frattempo però proprio oggi Poste italiane ha annunciato la ricerca di nuovo personale.