80enne in cerca di funghi a Fraconalto scivola in una scarpata: salvato dai Vigili del Fuoco

FRACONALTO – Per fortuna non ha riportato gravi conseguenze un signore di 80 anni che, intorno alle 16, è scivolato in una scarpata in una zona boschiva del Comune di Fraconalto, in località Freccia. L’uomo si trovava in quel luogo in cerca di funghi, insieme alla moglie. Immediato l’intervento dei Vigili del Fuoco di Novi Ligure, accorsi per aiutarlo. Sul posto è intervenuta anche la Croce Rossa di Busalla. Curato sul posto, il signore non si è ferito in modo grave.