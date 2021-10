Ospedale di Alessandria: approfondimento online sulla Pneumologia col dottor Salio

ALESSANDRIA – Sarà con Mario Salio, Direttore della Pneumologia, il prossimo appuntamento di questo venerdì pomeriggio di Ospedale Risponde, il format pensato dall’Azienda Ospedaliera Santi Antonio e Biagio e Cesare Arrigo di Alessandria per rispondere alle curiosità dei cittadini in modo facile, divulgativo e smart.

In diretta sui canali social dell’Azienda Ospedaliera di Alessandria e sulla pagina Facebook di RadioGold, a partire dalle 14.30, il Dr. Salio sarà quindi a disposizione degli ascoltatori per rispondere alle domande sulle patologie respiratorie trattate in Ospedale. Già nel corso di questa settimana abbiamo imparato a conoscere il reparto grazie alla campagna social “Ospedale Siamo Noi” che presenta sui canali aziendali i volti dei professionisti che vi lavorano quotidianamente, il video sulle attività praticate, nonché le modalità di accesso. Fino ad arrivare all’approfondimento di venerdì che permette di dialogare direttamente con il Direttore di questa struttura dotata di 23 posti letto di degenza e diversi servizi e ambulatori, come quelli presenti al Poliambulatorio Ghilini di Fisiopatologia respiratoria e Allergologia, per l’effettuazione di test allergologici e spirometrie, e della studio del sonno per valutare eventuali patologie correlate alle apnee notturne.

In particolare fa parte della Pneumologia l’Endoscopia toracica dove si effettuano indagini diagnostiche e terapeutiche che riguardano l’apparato respiratorio, come broncoscopie flessibili e rigide, ecoendoscopie e toracoscopie mediche, ma anche interventi di tipo endoscopico quali disostruzioni e posizionamento di stant nelle vie respiratorie. Le domande possono essere inviate a [email protected]