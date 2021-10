Scontro tra auto e moto: centauro trasportato in ospedale

TORTONA – Nel tardo pomeriggio di oggi, venerdì 8 ottobre, si è verificato un incidente stradale lungo la SR10 che da Tortona porta ad Alessandria. In particolare un motociclista, poco dopo il ponte sullo Scrivia in uscita da Tortona e in direzione di Torre Garofoli, è rimasto coinvolto in un incidente con una vettura. Il centauro è stato soccorso dal 118 e trasportato all’ospedale di Alessandria. Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri.