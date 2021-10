La Festa del Cristo torna in grande stile con un mare di eventi

ALESSANDRIA – Un fine settimana all’insegna dei grandi eventi al Quartiere Cristo dove torna la Festa Patronale con l’obiettivo di confermare il successo ottenuto nel 2019. Ma il Quartiere continuerà i suoi appuntamenti recuperando anche due date saltate per maltempo: quella di Al Rangone che andrà in scena lunedì 11 ottobre alle 21 al Centro Incontro Cristo preceduta però dalla grande manifestazione di domenica 17 ottobre quando sarà l’intero quartiere sarà in Festa in via Maggioli con musica, bancarelle, animazione e negozi aperti.

Il Fine settimana prevede un programma senza precedenti promosso dall’Associazione Attività e Commercio del Quartiere Cristo con la Città di Alessandria, la collaborazione di Ascom, Confesercenti e moltissime realtà presenti sul Territorio. Il progetto che i commercianti con la Commissione Alessandria Sud sta portando avanti da tempo è quello della Valorizzazione di tutto il Quartiere.

Si partirà alle 10 in via Carlo Alberto con il tradizionale taglio del nastro di benvenuto con la Banda Musicale “F. Solia” di Cassine e da Asti le Campionesse di cheerleading e cheerdance “Sharks cheer” con le ragazze senior prime ai campionati nazionali di Categoria (tutto il giorno al Cristo con varie esibizioni). Saranno oltre 140 le bancarelle posizionate in via Carlo Alberto e corso Acqui sino all’altezza della Lidl, suddivise tra gli ambulanti di Forte dei Marmi e Carosello di Torino. Inoltre i negozi del corso esporranno i loro articoli con promozioni in occasione della Festa del Cristo. Funzionerà il luna park in Piazza Ceriana, i tanti punti ristoro dei negozi del Corso proporranno dalla colazione al pranzo fino alla merenda, mentre 3 saranno le inaugurazioni delle attività in questa giornata: “Dalla Puglia alla Brace” laboratorio artigianale di specialità gastronomiche in corso Acqui 92, l’apertura del primo ufficio area tecnica in via Verneri 4 e la presentazione del progetto Tecnorete-Tecnocasa in corso Acqui 66. Ma non ci sarà solo commercio perché anche lo sport reciterà un ruolo da protagonista. Il programma prevede Dj set allo Yo bar, poi spazio alla scuola Magic Dancing in zona Annina Risole’ oltre alla possibilità di vedere all’opera le ragazze delle Forme centro estetico. Poi, in Piazza Zanzi, sarà possibile ascoltare i Radio Reggae con la presentazione dell’Alessandria Rugby e la Virtus pallavolo mentre nella zona Lidl si esibiranno i Rock’n Five per chiudere, nella zona Unes, con il dj Antonio al Circolo Gandini.

Tra i tanti appuntamenti spazio inoltre alla moda anni ’80 con il dj set e le scuole di ballo country senza dimenticare le palestre. Rp Event di Roberta Pelizer farà divertire tutti con “Noi che gli anni 80…..”, i ricordi sfileranno ricordando il passato e la musica disco revival, una delle novità della Festa in Corso Acqui 181. Nella Piazzetta interna della farmacia Sacchi inoltre si festeggeranno i 45 anni di Radio BBSI, con lo spettacolo presentato da Katia Isgrò e Mauro Carrabs. Sul palco salirà poi la prima edizione di Miss e Mister peperoncino, la scuola di danza moderna di Alessia Gaione Cdd Contemporary dance Theater, la sfilata di Moda a cura di Cristina Antoni ed il dj set di Luciano Tirelli che proporranno “Le sfumature di vino nei capelli” e suggestioni autunnali di moda a cura di Laura Borghino Parrucchiera. Altri momenti speciali saranno dislocati in diversi punti del quartiere senza dimenticare la grande partecipazione delle associazioni.

Anche gli amici a 4 zampe troveranno il loro ruolo all’interno della Festa del Cristo nel cortile di Fidoclean con l’evento Holi Dogs, uno shooting fotografico dedicato ai cani in azione, con le polveri colorate holi a cura di Simona Bocchio. Tra le chicche infine lo stand del Grigi Club Ciccio Marescalco con i cimeli di Ciccio in collaborazione con il Museo Grigio, mentre nella zona di Delizio, grazie all’associazione Er-capo Bici Cus, sarà possibile vedere le biciclette fatte a mano.

In tutto questo occhi sgranati nel pomeriggio anche per ammirare gli sbandieratori dell’associazione aleramica, la fanfara dei bersaglieri “R.Lavezzeri” di Asti con la sezione “Franchini” di Alessandria, nella zona della soms a cura di Visione di moda. Da non perdere “Vinile Alessandria – Fiera del Disco e della Musica con sfilata a 33 giri”, per arrivare alla zona Unes con la presenza di 15 trattori d’epoca a cura dell’Associazione Dolci Terre di Novi Ligure e la dimostrazione di trebbiatura.

L’intero evento sarà seguito da oltre 60 volontari per la parte organizzativa. Per partecipare all’evento bisognerà essere in possesso del green pass.

Via Carlo Alberto e Corso Acqui saranno chiuse dalle ore 6,00 alle ore 23,00 di domenica 10 ottobre al transito e sosta. Nelle vie traverse di Via Carlo Alberto e Corso Acqui solo i residenti potranno transitare in doppio senso di marcia.

Sono attivi i canali per comunicazioni eventi e viabilità: sms,whats e tel. 3701128366, email [email protected] o scaricando l’app quartierecristonelcuore

“Siamo contenti di aver messo in piedi un evento straordinario – spiega la presidente dei Commercianti Silvana Sordo – sono emozionata la mia prima festa del Cristo da Presidente. Stiamo lavorando anche per il Natale illumineremo tutti i negozi e alcune zone del Cristo”.