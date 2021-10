A scuola crollo dei contagi alle medie e superiori rispetto al 2020, Cirio: “Grazie al vaccino”

PIEMONTE – Importante aggiornamento sul monitoraggio della pandemia covid nelle scuole del Piemonte. Dai dati regionali, infatti, è emerso un evidente e confortante aspetto sui contagi nelle scuole della nostra regione, comparati tra il 2020 e quest’anno. In tutte le fasce d’età, infatti, si registra un calo di studenti positivi (vedi tabella in basso), particolarmente significativo nelle scuole medie e superiori, rispettivamente oltre il 50% e poco meno del 75%. “Stiamo parlando di quei ragazzi over 12 che si sono vaccinati e questo ci rende ancor più convinti della bontà del vaccino, un ulteriore elemento che certifica il fatto che il vaccino sia, ad oggi, l’unica grande arma che abbiamo per sconfiggere il virus” ha detto il Governatore Cirio “sono numeri straordinari che hanno effetto su tutto il resto della popolazione. Come abbiamo visto l’anno scorso, infatti, la scuola aveva anticipato di una decina di giorni gli effetti della seconda ondata. Oggi, invece, la curva è molto bassa, questo ci fa ben sperare anche rispetto alla popolazione in generale”.

Al momento, ha precisato il Governatore, resta ancora la regola che se c’è un bambino positivo tutta la classe va in quarantena: “C’è un dibattito aperto per tornare a considerare solo i contatti stretti ma, ad oggi, non è una indicazione da seguire”.

Ad oggi oltre 94% dei lavoratori del personale scolastico si è vaccinato in Piemonte, mentre l’obiettivo fissato dal Generale Figliuolo era l’85%. Tra i ragazzi nella fascia 12-19 anni si è vaccinato il 70%. Rispetto al potenziamento trasporto scolastico, inoltre, in provincia di Alessandria sono state allestite 162 corse in più a settimana.