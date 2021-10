Controlli nei bar: Carabinieri arrestano due persone ubriache

TORTONA – I Carabinieri di Tortona hanno arrestato un 32enne marocchino e un 50enne per minacce e resistenza a pubblico ufficiale in due distinti interventi durante il controllo di alcuni esercizi pubblici della zona. I militari sono intervenuti sabato in un bar di Sale per la presenza di un avventore in evidente stato d’ebbrezza che disturbava la clientela. L’uomo, un 32enne marocchino, è arrivato a minacciare e aggredire i Carabinieri nel vano tentativo di sottrarsi al controllo, proseguendo poi con questa condotta anche in caserma.

Domenica infine, sempre i Carabinieri del NOR, hanno arrestato un 50enne italiano in un bar di Montegioco a causa delle sue molestie, sotto l’effetto dell’alcol, nei confronti della barista e della clientela.