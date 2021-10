RADIOGOLD – Il 14 ottobre la Chiesa celebra San Callisto I. Quasi tutte le notizie sulla sua vita si devono a sant’Ippolito. Secondo quanto riportato sarebbe stato schiavo e malversatore del denaro del suo padrone Carpoforo. Fuggì e venne riacciuffato venendo condannato alla macina. Quando venne graziato provocò dei disordini in una sinagoga, finendo per essere condannato alle miniere in Sardegna nel 186-189 circa.

Più certe sono le notizie che si hanno dopo la sua liberazione avvenuta poco dopo il 190-192. Da liberto aprì un banco nella regio terza di Roma, popolata quasi esclusivamente da cristiani. Fu anche diacono di Zefirino, che gli affidò la direzione di un cimitero sulla via Appia. Verrà nominato papa nel 217. La sua elezione provocò lo scisma di Ippolito di Roma, considerato antipapa. Quasi tutto quello che sappiamo di questo papa proviene dagli scritti dei suoi acerrimi nemici.

Callisto fu il primo papa iscritto nel Depositio martyrum del IV secolo, fonte che riporta il suo martirio. Fu martirizzato intorno al 222, forse durante una sollevazione popolare. Secondo la tradizione, l’imperatore Alessandro Severo, benevolente nei confronti dei cristiani, lo tenne in grande considerazione tributandogli onori divini. In assenza dell’imperatore, egli venne catturato, fu percosso con verghe, defenestrato con un sasso legato al collo, e quindi annegato in un pozzo. Fu sepolto nella catacomba di Calepodio sulla via Aurelia. Nel 790 papa Adriano I fece traslare le sue reliquie nella basilica di Santa Maria in Trastevere.