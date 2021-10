Rottura tubazione idrica in via Parnisetti ad Alessandria: cittadini senza acqua

ALESSANDRIA – Rottura di una tubazione idrica in via Parnisetti, ad Alessandria, da parte della Ditta Telenergia. Al momento i tecnici stanno eseguendo una riparazione tempestiva, all’altezza del civico 10. Al momento i condomini della via e di alcune strade limitrofe sono senz’acqua. “Il disagio dovrebbe essere limitato nel tempo” ha sottolineato in una nota l’amministrazione di Alessandria.