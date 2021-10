Furgone nella notte abbandona mobili e spazzatura al Cristo: “Ora basta, si faccia qualcosa”

ALESSANDRIA – Mobili, un materasso, rifiuti vari. Persino un lettino per neonati e un paio di passeggini. Nella notte tra domenica 17 e lunedì 18 ottobre, sfruttando il buio, qualcuno ha abbandonato in via Martiri della Benedicta al quartiere Cristo di Alessandria, dove si trovano i bidoni della spazzatura, una quantità importante di rifiuti. Gli abitanti della zona hanno scorto un furgoncino bianco dal quale qualcuno, in fretta e furia, ha scaricato gli ingombranti gettandoli anche nell’aiuola davanti ai cassonetti per poi dileguarsi nel nulla. “Non è la prima volta che capitano cose del genere“, ci spiegano. “Siamo però stufi di vivere queste situazione, bisogna che si faccia qualcosa il prima possibile a tutela del decoro e della salute cittadina“, aggiungono. Saranno ora gli Ispettori Ambientali a provare a fare luce sull’accaduto.