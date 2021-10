Covid nelle scuole: in provincia di Alessandria 3 focolai e 10 classi in quarantena

PIEMONTE – Dal monitoraggio condotto dalla Regione Piemonte, nella settimana dall’11 al 17 ottobre, la situazione del contagio nelle scuole del territorio risulta pressoché stabile. Salgono lievemente i focolai, che passano da 13 a 17 in Piemonte e da 1 a 3 in provincia di Alessandria rispetto alla scorsa settimana. Nel nostro territorio i focolai riguardano un asilo nido, una scuola elementare e una scuola media.

Leggera diminuzione invece delle classi in quarantena, che passano da 130 a 127 in Piemonte e da 16 a 10 in provincia di Alessandria (2 nido, 2 scuole dell’infanzia, 2 elementari, 2 medie, 2 superiori).

Nell’età scolastica l’incidenza del virus si mantiene sotto la soglia di allerta e non mostra trend in salita, al di là di qualche lieve variazione sulle singole classi di età. In particolare, nella settimana 11-17 ottobre, l’incidenza nella fascia 11-13 anni è di 48 nuovi casi ogni 100 mila giovani di questa età, 42.4 nella fascia 14-18 anni, 39.5 nella fascia 6-10 anni, 32.4 da 3 a 5 anni ed infine 26.2 nell’età 0-2 anni.