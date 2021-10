NOVI LIGURE – L’intervento dei poliziotti della Polfer è stato determinante nel salvataggio di una donna, disperata per aver perso il lavoro. Gli agenti si sono allarmati dopo aver sentito le urla di una signora di 56 anni che si era distesa sui binari, nello scalo ferroviario novese, con l’intento di farla finita.

Subito si sono precipitati sul posto per portarla via e in questo modo sono riusciti a salvarle la vita.