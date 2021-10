Io non rischio: domenica la campagna nazionale della Protezione Civile in alcune piazze e online

PROVINCIA DI ALESSANDRIA – Si intitola “Io non rischio” la campagna nazionale promossa dal Dipartimento di Protezione Civile in programma questa domenica. Previsti appuntamenti digitali e in alcune piazze per diffondere la conoscenza dei rischi naturali di ciascun territorio e delle buone pratiche di protezione civile. Fondamentale per la campagna – giunta quest’anno all’undicesima edizione – è il ruolo attivo dei cittadini, che potranno informarsi e confrontarsi nelle piazze e online, dove, con l’ausilio di contenuti interattivi e dirette streaming sui social media, si forniranno spunti e approfondimenti sulle tematiche della campagna. L’edizione di quest’anno, inoltre, si arricchisce di una nuova e importante iniziativa, un evento digitale nazionale organizzato dal Dipartimento della Protezione Civile.

Per la provincia di Alessandria, in particolare, i volontari saranno in piazza Piemonte 1 a Morano sul Po mentre la sezione di Acqui sarà coinvolta con tutti i suoi canali sociali, da Facebook a Instagram, da Tik Tok a Twitter.