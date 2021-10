Virus manda in tilt il servizio mail di Confesercenti: “Potete contattarci solo telefonicamente”

ALESSANDRIA – Da due giorni la casella di posta elettronica di Confesercenti della provincia di Alessandria è in tilt a causa di un potente virus che ha corrotto il server. Da ormai 48 ore le mail risultano fuori uso, nonostante l’intervento dei tecnici che stanno lavorando giorno e notte per risolvere il problema. “Non sappiamo come sia accaduto. Si tratta sicuramente di un virus esterno, molto probabilmente arrivato con un messaggio in posta che è stato aperta“, spiega Manuela Ulandi di Confesercenti. Al momento quindi non è nota l’origine del virus.

Certo è che il malware ha così interrotto le comunicazioni elettroniche dell’ente. “Ci scusiamo per il disagio e siamo al lavoro per ripristinare il servizio interrotto“, aggiunge. Al momento per mettersi in contatto con Confesercenti della provincia di Alessandria si può utilizzare il numero di telefono delle varie sedi “oppure whatsapp o le mail personali di ognuno degli operatori“.

Photo by Joan Gamell on Unsplash