Al Comando di Polizia Locale di Alessandria un seminario sugli errori nella rilevazione degli incidenti

ALESSANDRIA – Questo venerdì il Comando della Polizia Locale di Alessandria ospiterà il seminario di alta formazione intitolato “Errori e responsabilità nella rilevazione dei sinistri stradali”, un appuntamento organizzato da IPS – I professionisti della sicurezza – , in collaborazione con il Comando di Polizia Locale di Alessandria e tenuto da una serie di docenti altamente qualificati, seminario nel corso del quale verrà affrontato il tema dei possibili errori nei quali possono incorrere gli agenti durante la fase della rilevazione geometrica del sinistro. La rilevazione dei sinistri stradali è ormai una delle attività principali della Polizia Locale e in ambito urbano la Polizia Locale è l’unico organo di polizia che interviene per svolgerla. Si tratta di una attività prevista dal codice della strada e normata, oltre che da questo, dal relativo regolamento di esecuzione e dal codice di procedura penale.

Un’attività, quella della rilevazione dei sinistri stradali, che deve essere svolta al meglio in quanto da questa discendono, oltre agli eventuali procedimenti penali (per omicidio colposo, per lesioni, per altri reati connessi alla circolazione stradale), le adduzioni delle responsabilità nella causazione del sinistro a carico delle varie parti coinvolte. Gli eventuali errori commessi durante la fase di rilevazione geometrica si riverberano sulle fasi successive con il concreto rischio di modificare l’attribuzione di responsabilità con evidente danno per i cittadini, questo anche perché l’Autorità giudiziaria si affida interamente alle rilevazioni dell’organo di polizia.

Da tenere conto che quando questi errori vengono alla luce si apre un problema di responsabilità, sotto vari profili (penale, civile, amministrativo, contabile), per i rilevatori, per chi li coordina e, non ultimo, per il comandante della Polizia Locale e il Comune, con il rischio di richieste di rimborso danni. Lo scopo del seminario è quindi quello di fornire a chi partecipa una solida formazione che istruisca su come evitare gli errori di rilevazione grazie ad un nuovo approccio alla tematica derivato dalla criminalistica, con un’analisi approfondita del teatro del sinistro e l’uso di tecniche e strumentazioni che consentano la massima precisione e nel contempo garantiscano il minor dispendio di tempo possibile, il tutto a vantaggio della qualità del servizio fornito dalla Polizia Locale ai cittadini.

Per questo motivo sono stati invitati all’incontro i Comandanti dei Comuni capoluogo di Provincia e delle più importanti Città del Piemonte. Il Comandante Vicario Alberto Bassani, ha ringraziato IPS “per avere individuato la polizia locale della Città di Alessandria, quale luogo per un evento di così importante rilevanza per gli operatori del Settore da sempre attenti alla sicurezza stradale”.