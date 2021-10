Fughe di gas in due vie ad Alessandria e Casale nella notte: interventi conclusi

PROVINCIA DI ALESSANDRIA – I Vigili del Fuoco di Alessandria sono intervenuti questa notte intorno alle 22 in via Savonarola, all’altezza del civico 57, per una fuga di gas nella strada. Un conduttura che portava a un condominio era stata infatti danneggiata, con tutta probabilità da un’auto che aveva perso il controllo.

Per riparare il tubo è quindi entrata in azione la squadra dei tecnici di Amag: la via è stata temporaneamente chiusa al traffico dalle forze dell’ordine. Ora l’intervento è concluso.

Un evento simile è accaduto a Casale, intorno alle 00.30, in via Fratelli Costa. Anche in questo caso i pompieri della città monferrina sono intervenuti per un tubo del gas urtato da un’auto e successivamente riparato. In entrambi i casi non è stato necessario far evacuare alcuna persona dalle proprie abitazioni.