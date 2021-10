Tamponi a pagamento: segnalato il malfunzionamento del sito Salute Piemonte. Ecco come procedere

PROVINCIA DI ALESSANDRIA – Diversi cittadini hanno segnalato alla redazione di Radio Gold il malfunzionamento del portale Salute Piemonte, utilizzato per il pagamento del tampone rapido. In particolare i nostri ascoltatori hanno lamentato di non riuscire a “selezionare il menù a tendina per inserire la causale” per poter pagare.

Contattata da Radio Gold, l’Azienda Sanitaria Locale di Alessandria non ha sottolineato di non aver registrato alcuna anomalia nelle procedure e ha ricordato i vari passaggi da seguire.

Ecco come si prenota il tampone sul sito di Salute Piemonte:

– Menù alto: Servizi

– Accedere alla sezione: “Prenotazione visite ed esami”

– Selezione In alto al centro: “Prestazioni in libera professione”

– Inserire CF e TS o accesso con SPID e confermare i propri dati

– Effettuare la ricerca inserendo il termine “Tampone” e selezionare TAMPONE ANTICOVID19 A PAGAMENTO

– Selezionare lo slot di prenotazione desiderato

– Completare i dati e premere “conferma”

– Scaricare la prenotazione ed effettuare il pagamento.

La prenotazione può essere effettuata anche al call center CUP 800 000 500 e presso gli sportelli CUP dei distretti (dove aperti).

Ecco come pagare il tampone sul sito di Salute Piemonte:

– Menù alto: Servizi

– Accedere alla sezione: “Pagamenti”

– Selezione “PAGA” nella sezione pagamenti sanitari

– Inserire CF , selezionare ASL di riferimento e inserire l’identificativo ticket (il lungo numero sotto il codice a barre in alto nel documento di prenotazione)

– Effettuare la ricerca selezionato il pulsante “CERCA”

– Vengono presentati i pagamenti da effettuare a carico dell’utente: selezionare il pagamento relativo al tempone (euro 15) cliccare sul pulsante “PAGA SUBITO”.

– Inserire i dati richiesti (email) e selezionare la modalità di pagamento PagoPA.

Effettuare il pagamento, scaricare e stampare la ricevuta da presentare agli operatori dell’hotspot. L’accesso al sito può avvenire con SPID, CIE o con il codice fiscale e il numero della tessera sanitaria.