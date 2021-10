In Piemonte eseguiti 500 tamponi a pagamento negli hub delle Asl aperti nel weekend

PIEMONTE – Alle 17 di questa domenica sono stati effettuati negli hot spot delle aziende sanitarie piemontesi 540 tamponi gratuiti a persone che hanno ricevuto la prima dose di vaccino e sono in attesa di ricevere il Green pass (che per disposizione ministeriale arriva 15 giorni dopo la somministrazione). Per i tamponi gratuiti è possibile prenotarsi su “ilPiemontetivaccina.it” o su SalutePiemonte.it.

Sempre alle 17 erano stati effettuati 452 tamponi a pagamento per ottenere il Green pass valido 48 ore, un servizio attivato solo nel fine settimana per supportare farmacie e laboratori privati. Sommati ai 53 di ieri è stata quindi superata quota 500.