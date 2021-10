Rapporto criminalità Sole24ore: Alessandria migliora ma impennata dei furti

ALESSANDRIA – La provincia di Alessandria si piazza al 53esimo posto (su 106) nella classifica complessiva sulla criminalità realizzata come ogni anno dal quotidiano economico Il Sole 24ore. La graduatoria riporta un totale di 11.391 denunce nel 2020, un dato comunque più basso rispetto alla precedente indagine che aveva segnalato 14.875 denunce collocando il territorio al 35esimo posto.

I dati più alti si segnalano nel campo dei furti. In questo caso Alessandria è al quarto posto assoluto, peggiorando lo scenario del 2020 (quando era al nono posto) e al decimo posto per furti con strappo (nel 2020 era al quattordicesimo posto). Tredicesimo piazzamento invece per le rapine (123 ogni 100mila abitanti). Inquieta anche il fenomeno dell’usura visto che il capoluogo spicca per la sua 19esima posizione con 242,7 denunce ogni 100mila abitanti per un totale di 1017, mantenendo di fatto la collocazione dell’anno precedente (16esima posizione). In netto aumento i reati legati agli stupefacenti e alle violenze sessuali. In Italia la città con il maggiore indice di criminalità è Milano, seguita da Bologna e Rimini. Per il Piemonte la città più a rischio è Torino (sesto posto) che precede da Novara (384esimo posto) e Asti (39esimo posto).