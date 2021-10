Al Giardino Botanico di Alessandria riapre l’ambulatorio per gli animali di famiglie in difficoltà

ALESSANDRIA – L’Ambulatorio Veterinario al Giardino Comunale “Dina Bellotti”, inaugurato il 24 settembre dello scorso anno, riaprirà i battenti giovedì 4 novembre 2021. L’Ambulatorio sarà aperto ogni martedì e giovedì, dalle ore 15 alle ore 20, previo appuntamento fissato con l’Ufficio Welfare Animale del Comune di Alessandria. Un servizio per cure e profilassi rivolto esclusivamente agli animali di proprietà (cani e/o gatti) di persone residenti nel Comune di Alessandria, titolari di pensioni minime o con ISEE molto bassi.

Per poter usufruire dei servizi, occorrerà preventivamente e tassativamente rivolgersi all’ufficio Welfare Animale, al Comune di Alessandria, telefonando dal lunedì al venerdì allo 0131-515249 dove occorrerà presentarsi con il modello ISEE aggiornato e con il libretto sanitario del proprio animale (se lo si possiede). Se sprovvisti di tale certificato, sia i cani che i gatti che beneficeranno delle prestazioni richieste, potranno essere identificati anche attraverso la lettura del microchip. Gli aventi diritto saranno certificati e prenotati dall’Ufficio Welfare Animale del Comune di Alessandria. Le prestazioni che la struttura erogherà in maniera totalmente gratuita sono le seguenti:

– visita generale e di controllo

– vaccinazione eptavalente (cane)

– vaccinazione trivalente (gatto)

– vaccinazione FeLV (gatto)

– test diagnostici rapidi con metodica ELISA per Dirofilaria Immitis, Leishmania Infantum (cane) e virus di immunodeficienza felina e leucemia infettiva felina (FIV – FeLV)

– prevenzione e trattamento delle endo-parassitosi a carico dell’apparato gastroenterico

– terapia sintomatica di affezioni a carico degli apparati respiratorio, gastroenterico, genitourinario, muscolo scheletrico, otiti, dermatiti e dermatosi, patologie oculari superficiali, ferite superficiali, ascessi

– eutanasie

Sono espressamente escluse le seguenti prestazioni di:

– esami ematologici (eccetto test di cui sopra)

– diagnostica per immagini (Esami radiografici, ecografici, RM, TC)

– procedure chirurgiche

– degenze

– interventi di pronto soccorso e terapia intensiva

“Dopo la prolungata chiusura a seguito dell’emergenza Covid-19 e della prematura scomparsa del precedente Direttore Sanitario, la dottoressa Alessandra Provera, finalmente ripartirà questo importante progetto che fornirà una sponda a chi, vivendo in condizioni disagiate, non può permettersi di pagare l’onorario di una struttura privata, tanto da arrivare a rinunciare alla compagnia del proprio amico a 4 zampe – ha commentato l’Assessore al Welfare Animale, Giovanni Barosini -. Ringrazio l’Associazione R.N.A., la Dott.ssa Delia Paiar, nuovo Direttore Sanitario dell’Ambulatorio, la Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria nonché i nostri dipendenti comunali preposti al Welfare Animale che, collaborando, hanno consentito di dare vita a questa realtà e ora alla sua ripresa. L’Amministrazione Comunale cerca di portare avanti, con non pochi sforzi, la cultura per il rispetto degli animali affinché vengano considerati come veri e propri esseri viventi, beneficiando di una condizione che sia il più possibile di effettivo rispetto e di armonia anche con tutti gli altri esseri viventi. Ricordiamo che si tratta di una iniziativa che non rientra nei servizi essenziali dell’Amministrazione ma di una ‘esclusiva’ del Comune di Alessandria. Questo nuovo Servizio di Ambulatorio Veterinario sarà, inoltre, utile e funzionale per contrastare efficacemente il rischio di abbandoni o di rinuncia al mantenimento dei propri animali domestici causato dal sopraggiungere di gravi difficoltà economiche riscontrate dai loro proprietari. Per tutti questi motivi, mi auguro che la comunità alessandrina colga la grande rilevanza di questo servizio e concorra, con le opportune sensibilizzazioni informative, basate anche sull’efficacia dei ‘passa-parola’, al consolidamento dello stesso”.

Mercoledì 3 Novembre, alle 12 alla presenza del Sindaco Gianfranco Cuttica di Revigliasco, dell’Assessore al Welfare Animale Giovanni Barosini, del Presidente della Fondazione Cassa di Risparmio Luciano Mariano, di Sergio Montagna Presidente R.N.A., del Presidente Ordine dei Medici Veterinari di Alessandria Dr. Mauro Saracco, del Direttore del Dipartimento di Prevenzione ASL AL Dr. Giampiero Rizzola, del Direttore Area C Servizio Veterinario ASL AL Dr. Franco Piovano, della dott.ssa Delia Paiar, Direttore Sanitario dell’Ambulatorio Veterinario oltre che dei responsabili dell’Ufficio Welfare Animale, si riapriranno ufficialmente le porte dell’ambulatorio con una simbolica cerimonia inaugurale nel rispetto delle norme antipandemiche vigenti.