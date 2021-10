Tampone a 15 euro al punto Asl Alessandria sabato e domenica: ecco come prenotare e pagare online

ALESSANDRIA – Anche questi sabato e domenica 30 e 31 ottobre, e per tutti i fine settimana del mese di novembre, Regione Piemonte ha attivato il punto Asl di Alessandria in via Palermo 17 per il servizio di tamponi rapidi a pagamento, aperto dalle 8 alle 14, una iniziativa ideata per alleggerire l’afflusso di persone nelle farmacie, vista l’entrata in vigore dell’obbligo del Green Pass al lavoro. Il costo è di 15 euro e il tampone va prenotato e pagato tramite il portale regionale www.salutepiemonte.it.

La procedura per la prenotazione è la seguente:

– dalla home page accedere alla sezione Servizi nel menu in alto (se si utilizza il cellulare cliccare sul menu a tendina in alto).

– selezionare Prenotazioni visite ed esami,

– selezionare Prestazioni in Libera Professione in alto al centro

– inserire codice fiscale e numero di tessera sanitaria e confermare i dati anagrafici e di contatto

– effettuare la ricerca con la parola “Tampone”.

– selezionare tra i risultati TAMPONE ANTICOVID19 A PAGAMENTO ed effettuare la scelta dell’appuntamento confermando i dati anagrafici e di contatto.

– scaricare il promemoria che contiene il codice per effettuare il pagamento.

Per effettuare il pagamento è possibile accedere sempre al sito www.salutepiemonte.it, selezionare la sezione Pagamento e cliccare sul pulsante Paga. Inserendo il CF, selezionando ASLAL e inserendo il codice sulla ricevuta è possibile effettuare il pagamento con il servizio PagoPA.