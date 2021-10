Incendio alla discarica di Castelceriolo. I controlli di Arpa Piemonte

CASTELCERIOLO – Proseguiranno anche nella giornata di questo sabato 30 ottobre i controlli ambientali di Arpa Piemonte nell’area della discarica di Castelceriolo dove nella serata di venerdì si è sviluppato un nuovo incendio, domato intorno alle 2 di notte dai Vigili del Fuoco.

Come riportato sul sito di Arpa Piemonte, il rogo ha interessato cumuli di materassi e l’area di rifiuti ingombranti triturati. I tecnici dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale venerdì sera “nell’immediato” hanno eseguito controlli nel perimetro della discarica e nella zona abitata posta sottovento per la ricaduta dei fumi. Tramite strumentazione da campo sono stati misurati i COV (Composti Organici Volatili), ammoniaca, acido cloridrico e fluoridrico.

Come riporta sempre Arpa, “nel perimetro della discarica i valori dei composti misurati sono stati rilevati con valori bassi, non significativi per l’esposizione della popolazione, nella zona abitata non sono stati rilevati acido cloridrico e fluoridrico e solo in tracce COV e ammoniaca”.

I campionamenti, conclude l’Agenzia, sono stati effettuati tramite canister, uno nell’immediato perimetro e uno nella zona abitata, per le analisi di laboratorio che andranno a dettagliare le misurazioni effettuate nella notte.