In Piemonte oggi 15.382 vaccinati contro il covid

PIEMONTE – Sono 15.382 le persone che fino alle 18 di questo sabato 30 ottobre hanno ricevuto il vaccino contro il Covid in Piemonte. A 5.568 è stata somministrata la seconda dose, a 7.981 la terza dose.

Tra i vaccinati di oggi, in particolare, sono 804 i 12-15enni, 1483 i 16-29enni, 1.412i trentenni, 1.498 i quarantenni, 1.133 i cinquantenni, 352i sessantenni, 148 i settantenni, 460 gli estremamente vulnerabili e 4.932 gli over80.

Dall’inizio della campagna si è proceduto all’inoculazione di 6.503.399dosi, di cui 2.945.623 come seconde e 229.781 come terze, corrispondenti al 90,7% di 7.172.750 finora disponibili in Piemonte.

Come comunicato sempre dall’Unità di crisi regionale, sono complessivamente 65.500 le vaccinazioni antinfluenzali fatte dai medici di famiglia agli over 85 dal 14 ottobre, giorno di avvio della campagna.