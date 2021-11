Perché il primo novembre è la festa di Tutti i Santi

RADIOGOLD – Il primo novembre secondo la Chiesa è il giorno di Tutti i Santi. Noto popolarmente anche come Ognissanti, è una festa che celebrano insieme la gloria e l’onore di tutti i santi, compresi quelli non canonizzati.

Le commemorazioni dei martiri iniziarono a esser celebrate già a partire dal IV secolo dopo Cristo. Le prime tracce di tale celebrazione generale si rintracciano ad Antiochia nella domenica successiva alla Pentecoste. In generale la ricorrenza che noi conosciamo come festa di Tutti i Santi della Chiesa occidentale potrebbe derivare dalla festa romana della Dedicatio Sanctae Mariae ad Martyres, ovvero l’anniversario della trasformazione del Pantheon in chiesa dedicata alla Vergine e a tutti i martiri. Tale trasformazione risale intorno al 13 maggio 609 o 610 da.

Solo intorno all’VIII secolo papa Gregorio III scelse il primo novembre come data dell’anniversario della consacrazione di una cappella a San Pietro alle reliquie “dei santi apostoli e di tutti i santi, martiri e confessori, e di tutti i giusti resi perfetti che riposano in pace in tutto il mondo“.

Il primo novembre venne decretato festa di precetto da parte del re franco Luigi il Pio nell’835. Il decreto fu emesso su richiesta di papa Gregorio IV. La solennità di Tutti i Santi sostituì l’antica festa romana dedicata a San Cesario di Terracina (santo tutelare degli imperatori romani), fissata proprio il primo novembre.