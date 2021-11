Ad Alessandria un dibattito sulle modifiche alla Legge Regionale Rifiuti di febbraio 2021

ALESSANDRIA – A febbraio 2021 la Regione Piemonte ha approvato una legge che modifica le modalità di gestione dei rifiuti puntando sull’ambiente e sull’economia circolare. Tre gli obiettivi che si vogliono raggiungere c’è il rafforzamento della governance, spingere sulla raccolta differenziata, creare impiantistica che permetta al Piemonte di diventare autonomo nello smaltimento.

Il 3 novembre ad Alessandria, dalle 21 alle 23, si terrà un incontro con Claudio Cavallari in cui si attuerà una prima verifica dell’andamento della programmazione rifiuti in Piemonte. L’appuntamento si svolgerà in modalità Zoom: ID riunione: 873 2453 5038; Passcode: 847808.