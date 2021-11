AGGIORNAMENTO ORE 12.20 – Arrivano i primi dettagli sull’incidente avvenuto sull’A26. A causa della pioggia il conducente di un minivan ha sbandato in autonomia perdendo il controllo del mezzo che poi ha fermato la sua corsa mettendosi di traverso sull’unica corsia a disposizione causa lavori.

AGGIORNAMENTO ORE 12.03 – Sono circa 4 i chilometri di coda tra Masone e il Bivio A26/A10 Genova-Ventimiglia per incidente. L’entrata consigliata verso Genova Voltri è Genova Pra’ su A10 Genova-Ventimiglia. Uscita consigliata provenendo da Gravellona Toce: è Masone.

MASONE – Disagi lungo l’A26 per chi deve raggiungere Genova. A causa di un incidente che si è verificato intorno alle 11 di questo primo novembre, un tratto dell’Autostrada è stata chiusa al traffico tra lo svincolo di Masone e l’allacciamento con l’A10. Si stanno verificando lunghe code e rallentamenti. Si invita alla cautela. A questo si aggiunge traffico rallentato, sempre sulla A26, causa lavori tra lo svincolo per Ovada e quello per Masone dove si è verificato l’incidente.