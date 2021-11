RADIOGOLD – Il Santo del giorno del 3 novembre per la Chiesa è Santa Silvia. Nata a Roma intorno al 520 in una famiglia di modeste condizioni, aveva due sorelle di nome Emiliana e Tarsilia (anche loro diventeranno sante). Nel 538 sposò il senatore Gordiano. La coppia andò ad abitare in una villa sul colle Celio al Clivo di Scauro, dove oggi si trova la chiesa di San Gregorio al Celio. Ebbe due figli, il primogenito fu Gregorio, poi eletto al soglio pontificio nel 590.

Rimasta vedova intorno al 573, si ritirò in una casa sull’Aventino, seguendo la regola benedettina e dedicando il resto della sua vita alla preghiera e all’aiuto dei più bisognosi. Il figlio Gregorio continuò invece ad abitare nella villa paterna, che trasformò in monastero. In questo periodo sua madre si preoccupava di fargli recapitare ogni giorno un pasto caldo, temendo che l’austerità della vita eremitica ne compromettesse ulteriormente la salute già cagionevole.

Silvia morì nel 592 e papa Gregorio la fece seppellire nel monastero di Sant’Andrea, nel sepolcro dove già si trovavano le sorelle.