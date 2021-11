Anniversario tragedia di Quargnento: “Occasione per rinnovare valori essenziali della natura umana”

PROVINCIA DI ALESSANDRIA – Venerdì 5 novembre cadrà il secondo anniversario della tragedia di Quargnento: il 5 novembre del 2019, infatti, i tre Vigili del Fuoco Marco Triches, Antonino Candido e Matteo Gastaldo persero la vita in quella drammatica notte di via San Francesco.

Proprio venerdì sera il Duomo di Alessandria ospiterà alle 17 una Santa Messa in suffragio, celebrata dal Vescovo di Alessandria Guido Gallese insieme al cappellano dei Vigili del Fuoco Don Augusto Piccoli. Domenica mattina, inoltre, a Quargnento si terrà la cerimonia di intitolazione di una piazza del paese ai tre pompieri. “Un anniversario può rappresentare anche una preziosa occasione per rinnovare quei valori essenziali della natura umana“ ha sottolineato il Comandante provinciale dei Vigili del Fuoco Mariano Guarnera “senza i quali la vita degli individui non può tendere a quella eccellenza basata su semplici, banali, nobili principi come la rettitudine, il rispetto del prossimo, la solidarietà, in un sistema che sa apprezzare ciò che veramente conta per il benessere di tutti”.