Jelin si scopre anche solidale: 1500 euro in beneficenza alla mensa dei poveri

ALESSANDRIA – Il Jelin di Aldo Brizzi si scopre anche solidale. Alla prima mondiale dell’Opera avvenuta proprio ad Alessandria nella doppia serata del 17 e 18 settembre, grazie all’Associazione Gelindo in Opera, si è attuata una raccolta fondi da devolvere in beneficienza alla Mensa dei poveri dei Frati Cappuccini cittadini. Nel corso della cerimonia che si è svolta nella Sala Giunta del Comune si è proceduto alla consegna dell’importo raccolto, pari a 1500 euro, al padre cappuccino Giuseppe Brondino. La cerimonia è servita anche a ufficializzare l’atto di donazione della formale titolarità della committenza dell’opera lirica Jelin alla Città di Alessandria.

“Se la nostra Città ha già avuto modo di provare l’orgoglio di essere stata scelta quale luogo per la prima mondiale di un’opera così rilevante quale il “Jelin” del maestro Aldo Brizzi, con i gesti che caratterizzano l’incontro odierno viene ulteriormente rafforzato il nostro orgoglio cittadino. Si tratta infatti di cogliere una sorta di “arco” che idealmente collega la dimensione squisitamente artistico-culturale che ha rappresentato per Alessandria questa opera con la dimensione della solidarietà: un terreno in cui la nostra Comunità locale da sempre eccelle“, ha spiegato il Sindaco Gianfranco Cuttica di Revigliasco. Il primo cittadino ha poi aggiunto che “il contributo fattivo a sostegno della Mensa dei poveri dei Frati Cappuccini è dunque un’espressione delle tante manifestazioni di sincero altruismo e generosità degli Alessandrini. A questo motivo di orgoglio civico che mi induce a manifestare particolare ringraziamento al Comitato Promotore di “Gelindo in opera”, vorrei aggiungere un secondo motivo di forte soddisfazione e di sincero e riconoscente apprezzamento: quello legato al gesto di straordinaria sensibilità culturale e istituzionale con il quale l’Associazione Gelindo in Opera ha deciso di donare alla Città di Alessandria la titolarità della committenza dell’opera Jelin. Se questa opera lirica è stata pensata per rappresentare i migliori elementi dell’alessandrinità, divenire da oggi i committenti ufficiali ed esclusivi di questa creazione artistica significa ancora di più sentirci tutti coinvolti, come Comunità, nell’andare fieri di una simile titolarità e nel contribuire a diffondere anche a livello internazionale l’eccellenza del nostro patrimonio, in ogni ambito“.

Parole a cui hanno fatto seguito quelle di Cherima Fteita: “Trovo veramente significativa la scelta di svolgere proprio nel Palazzo di Città l’incontro odierno perché in questo modo il Comitato Promotore di “Gelindo in opera” afferma solennemente il ruolo della nostra Istituzione che guarda con soddisfazione anche all’epilogo dell’operazione devolutiva che era stata preannunciata con la presentazione di Jelin nella sua prima mondiale ad Alessandria“. L’assessore agli Eventi ha poi concluso: “Come Assessorato alle Manifestazioni ed Eventi abbiamo dunque non solo condiviso la straordinarietà artistica dell’opera lirica in quanto tale, adoperandoci insieme agli altri Soggetti istituzionali affinché Alessandria uscisse veramente da protagonista nelle fasi di allestimento e realizzative, ma anche l’esemplarità di una scelta di beneficienza che esalta quella “manifestazione quotidiana di generosità” che si coagula e concretizza nel sostegno della Comunità alessandrina a favore della “Mensa dei poveri” dei Frati Cappuccini della nostra Città“.

Per l’Assessore Regionale alla Cultura, Turismo e Commercio, Vittoria Poggio, invece “Alessandria continua a far “bene-parlare” di sé in molteplici ambiti e ciò che ha caratterizzato l’esperienza alla base del successo di “Jelin” è sicuramente un caso di best-practise sia dal punto di vista dei contenuti che del metodo impiegato. Con questa consapevolezza e confermando quanto concreto, ma al contempo appassionato, sia stato il “gioco di squadra” tra Amministrazione Comunale, Regione Piemonte, Fondazione Piemonte Dal Vivo, Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria, Gruppo Amag, gli altri Soggetti sostenitori privati e l’associazione “Gelindo in Opera”, non vi è dubbio che questa capacità di coinvolgimento sia stata colta ed efficacemente interpretata dalla stessa Comunità locale. Si tratta di una sensibilità alla solidarietà che, grazie a “Jelin”, ha unito la qualità dell’ambito artistico-musicale con quella dell’ambito sociale producendo risultati assai importanti. Non posso infine non formulare un particolare apprezzamento anche per la scelta di donare la titolarità della committenza dell’opera lirica “Jelin” alla Città di Alessandria: un gesto che rimarrà certamente nel tempo, a supporto e testimonianza dei lusinghieri successi che l’opera alessandrina mieterà nel mondo“.

Infine il Presidente dell’Associazione Gelindo in Opera, Pierluigi Peo Luparia, ha chiarito che “con la consegna odierna dei fondi raccolti a favore della Mensa dei poveri gestita dai Padri Cappuccini raggiungiamo tutti gli obiettivi che ci eravamo prefissi e con la donazione della committenza leghiamo per sempre l’opera lirica del maestro Brizzi ad Alessandria e al Piemonte. Ringrazio il maestro Aldo Brizzi e tutti coloro che hanno creduto in questo progetto: il Sindaco Gianfranco Cuttica di Revigliasco, l’Assessore Cherima Fteita e tutta l’Amministrazione Comunale di Alessandria, così come l’Assessore Regionale Vittoria Poggio e la Regione Piemonte, la Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria, la Fondazione Piemonte dal Vivo, il gruppo AMAG, la METLAC di Bosco Marengo. Uno speciale ringraziamento infine a tutti gli amici dell’Associazione “Gelindo in Opera” che tanto si sono prodigati per raggiungere questi traguardi“.