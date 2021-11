Il santo del giorno del 4 novembre è San Carlo Borromeo

RADIOGOLD – Il santo del giorno del 4 novembre per la Chiesa è San Carlo Borromeo. Nato nel 1538 ad Arona era il secondo figlio di Giberto Borromeo. Seguendo gli usi del tempo fu tonsurato all’età di 12 anni da suo zio il papa Pio IV. Dopo gli studi effettuati a Pavia, venne chiamato a Roma dove all’età di 22 anni venne nominato Cardinale. Proprio nella città eterna fondò l’accademia delle notti Vaticane.

Nel 1563 divenne consacrato vescovo ed inviato a Milano dove si trovò davanti a una diocesi vastissima da governare e che comprendeva Lombardia, Veneto, Liguria, Piemonte e Svizzera. Territorio che San Carlo Borromeo visitò in lungo e in largo per mostrare la propria vicinanza ai fedeli. San Carlo usò la sua ricchezza in favore dei poveri, fondando diversi seminari, ospedali e ospizi.

Quando poi nel 1576 scoppiò la peste, San Carlo Borromeo si adoperò di persona accudendo i malati. Si consumò senza risparmiarsi occupandosi dei suoi fedeli e della sua vasta diocesi. San Carlo Borromeo fu uno tra i più grandi vescovi della storia. All’età di 46 anni, stremato dalla fatica e dalla febbre, nonostante avesse una fibra robustissima, il 3 novembre 1584 morì, lasciando ai milanesi un grandissimo ricordo.