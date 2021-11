PROVINCIA DI ALESSANDRIA – Prosegue la campagna vaccinale in provincia di Alessandria. Anche per tutto il mese di novembre sarà garantito l’accesso senza prenotazione per effettuare la prima dose. Di seguito la tabella con gli indirizzi degli otto centri vaccinali del territorio ai quali rivolgersi. Questo servizio sarà erogato dalle 9 alle 12 nei rispettivi giorni di apertura, consultabili nella colonna di destra.