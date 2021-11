Nella mappa dell’Ecdc il Piemonte è tra le poche regioni ancora in verde

PIEMONTE – Buone notizie per il Piemonte. Nella mappa dell’Ecdc (Centro Ue per la prevenzione e il controllo delle malattie) la regione amministrata da Alberto Cirio si conferma tra le poche ancora in verde. In tutto il resto dell’Italia, invece, si registra un aumento dell’incidenza del Covid. Liguria, provincia di Trento, Umbria, Abruzzo e Puglia tornano in giallo, mentre in verde, oltre al Piemonte, restano solo Val d’Aosta, Lombardia, Sardegna, Molise e Basilicata. Nel resto d’Europa si conferma il rosso scuro, dove la ripresa dei contagi è molto più forte che in tutto lo Stivale.