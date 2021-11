Amag Ambiente proroga la raccolta del verde nei sobborghi di Alessandria

ALESSANDRIA – Anche nel 2021, a seguito delle richieste pervenute dai cittadini, Amag Ambiente ha concesso una proroga sino a sabato 13 novembre per la raccolta del verde nei sobborghi di Alessandria. All’interno del contenitore possono essere conferiti sfalci, foglie, residui vegetali del giardino, piccole potature di alberi e siepi. Non vanno inserite fascine e non vanno utilizzati sacchi di ogni genere. Si ricorda che, in alternativa al servizio di raccolta a domicilio, è possibile conferire il verde gratuitamente ai Centri di Raccolta di Amag Ambiente.

Sede operativa Viale T. Michel n. 44 Alessandria con orario dal lunedì al sabato dalle 7:30 alle 18:30 escluso festivi; zona Cristo Via IV Martiri n. 133 – direzione Casalbagliano (AL) con orario dal lunedì al sabato dalle 7:30 alle 12:30 e dalle 13:30 alle 18:30 escluso festivi; presso ARAL Strada Kennedy n. 504 – Castelceriolo (AL) con orario dal lunedì al sabato dalle ore 8.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14.00 alle ore 16.00 escluso festivi. I cittadini dovranno esporre entro le ore 06:00 del mattino del giorno indicato sul calendario.