Il santo del giorno del 6 novembre è San Leonardo di Limoges

PIEMONTE – Il santo del giorno del 6 novembre per la Chiesa è San Leonardo di Limoges. Nato in Gallia da una famiglia di nobili franchi nel villaggio di Corroi non lontano da Orléans intorno al 496, della sua giovinezza non si hanno molte notizie. Si sa che San Leonardo, ancora adolescente, rifiutò di dedicarsi alla carriera cavalleresca per seguire gli insegnamenti dell’allora arcivescovo di Reims, Remigio che lo aveva tenuto a battesimo.

Il re dei Franchi Salii, Clodoveo, gli diede il privilegio di liberare i prigionieri che avesse incontrato e ritenuto innocenti. San Leonardo sfruttò questa opportunità liberando un gran numero di persone ridotte in condizioni miserevoli e prive di libertà. San Leonardo poi avrebbe rifiutato l’offerta della sede vescovile che gli sarebbe spettata. Abbandonata la corte con suo fratello Lifardo, si ritirò per qualche tempo presso il monastero di Micy.

Ebbe tanti seguaci e la fama della sua santità arrivò fino al re che ne richiese l’intervento quando la regina Clotilde fu sorpresa dalle doglie del parto. L’intervento di Leonardo lenì i dolori della regina che poté dare alla luce il suo bambino. Nel bosco che gli venne donato dal re San Leonardo edificò un oratorio intitolato a Nostra Signora ereggendo anche un altare in onore di san Remigio. La tradizione vuole che il santo sia morto la sera del 6 novembre, ma manca una datazione precisa dell’anno, che dovrebbe attestarsi intorno alla metà del VI secolo.