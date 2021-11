Vivevano nell’ex Caserma Giorgi di Novi in pessime condizioni: trovati anche 1.5 grammi di hashish

NOVI LIGURE – Giovedì pomeriggio i Carabinieri di Novi hanno effettuato un controllo dell’ex Caserma “Giorgi”, lo stabile abbandonato che si affaccia sul piazzale Leoni di Liguria, dove hanno sede anche il Comando della Polizia Locale e la Compagnia della Guardia di Finanza. L’attività, avviata per verificare l’occupazione dei locali da parte di senzatetto, spacciatori e tossicodipendenti, ha consentito di individuare due cittadini di origine marocchina, entrambi con pregiudizi di polizia.

I due vivevano in pessime condizioni igienico-sanitarie nei locali fatiscenti al piano terra, dove i Carabinieri hanno trovato due brande con materasso, oltre a generi alimentari, effetti personali e indumenti abbandonati sul pavimento. Uno dei due, 22enne, è stato anche trovato in possesso di 1.5 grammi di hashish ed è stato segnalato alla Prefettura come assuntore, oltre a essere stato denunciato perché irregolare sul territorio nazionale.