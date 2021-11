Cosa fare in provincia di Alessandria. Gli eventi di sabato 6 novembre

PROVINCIA DI ALESSANDRIA – Questo sabato “Shopping, food&wine” in via Migliara ad Alessandria. I negozi della via che aderiscono a Confesercenti hanno messo a punto speciali sconti e promozioni sulle nuove collezioni autunno-inverno e offriranno dolci omaggi a tutti clienti. Menù a base dei migliori prodotti e vini del territorio e a prezzi speciali saranno poi servizi dall’ora di pranzo e fino all’aperitivo nei bar di via Migliara che aderiscono all’iniziativa.

Al Teatro Civico di Gavi questo sabato, alle 21, andrà in scena “Blasé”, delle Officine Gorilla in coproduzione con il Teatro della Juta. “Blasé è la tendenza della società a far apparire ogni cosa di un colore uniforme, di un gusto che non sa di niente, uguale a mille altre cose” che lo spettacolo porta sul palcoscenico in un monologo a più voci interpretato da Michele Puleio con la regia e la drammaturgia di Luca Zilovich e le musiche di Raffaello Basiglio. È necessario il Green Pass per assistere allo spettacolo. É consigliata la prenotazione via mail all’indirizzo [email protected] o al numero di telefono 345-0604219.

A Cella Monte prosegue fino al 7 novembre la Sagra del Tartufo Bianco in Valle Ghenza. Questo sabato, alle 11, è in programma una conferenza all’Ecomuseo dedicata al tartufo dal titolo “Il calcare trait union tra vino tartufo e cemento”. Alle 12 primo dei turni per il pranzo (dalle 12 – 13:30 e dalle 13:30 – 15). Alle 14 cerca guidata con i tartufai della Valle Ghenza e alle 17:30 degustazione guidata con la collaborazione dell’enoteca degli infernot e AIS Casale. Dalle 19 cena su due turni (19 – 20:30, 20:30 – 22:00) e dalle 22:30 intrattenimento musicale con Jazz – Re:Found con cocktail e wine bar.

Dopo il rinvio dello scorso 30 ottobre, causa pioggia, sabato 6 novembre si terrà Play @Parco Carrà, evento dedicato allo sport, al gioco e al divertimento al Parco Carrà di Alessandria. Dalle 14.30 all’interno del parco inizierà “Play Skate with Parco Carrà and Skate Farm” con esibizioni di skaters. Lungo i vialetti del parco, sempre dalle 14.30, la Ludoteca “C’è Sole e Luna” coinvolgerà i bambini dai 6 anni in su con “Parco a Pennello”, azione di pittura collettiva. Al Parco Primo Sport, l’area all’interno del Parco Carrà dedicata ai bambini da 0 a 6 anni, dalle 15 alle 16 i più piccoli potranno partecipare al laboratorio “Mettiamo mani(ne) alla nostra città” e dalle 16 alle 17 divertirsi con i giochi a corpo libero “Giochi d’altri tempi ai tempi d’oggi”.

Nel giorno del ventisettesimo anniversario dell’alluvione del 1994 che colpì duramente la città di Alessandria, l’associazione culturale Libera Mente-Laboratorio di Idee ricorderà quei difficili giorni alla Canottieri Tanaro, in via Vecchia dei Bagliani, 540 ad Alessandria. Questo sabato 6 novembre, dalle 17, Domenico Di Filippo presenterà il suo secondo libro “Incubi e Sorrisi”, che narra anche dell’alluvione del 1994, e dialogherà poi con Dante Paolo Ferraris, Disaster Manager della Regione Piemonte e Marco Bologna, Presidente della Croce Rossa Alessandria. Modera l’incontro il presidente dell’associazione culturale Libera Mente-Laboratorio di Idee, Fabrizio Priano.

Visioni_47 e la Libreria Mondadori di Alessandria organizzano il primo appuntamento di Expo_Libri, rassegna di presentazioni librarie e incontri con gli autori. Il primo incontro in via Trotti 47 sarà alle 11 con Marcello Furiani che presenterà “Senza vero desiderio di andare” (Brè edizioni, 2019). Alle 17.30 Expo-Libri proseguirà con Angelo Marenzana e la presentazione di “Enigmi in camicia nera. Tredici racconti”(La Torre dei Venti, 2021) e “Hotel de Colombia” (Solfanelli, 2020) e il firmacopie di Torchio “Non Vi Appartengo” (Ohimeme, 2021). Ingresso Gratuito.

Nuovo concerto della rassegna “MusiCanta” dell’Associazione “La Vita Buona”. Nella Chiesa Parrocchiale di San Michele, dalle 21, si esibiranno “I giovani del Vivaldi“, ossia i solisti del conservatorio alessandrino vincitori della borsa di studio e, a seguire, i “Vox Viva Torino”, diretti da Dario Piumatti, che proporranno un repertorio che spazia dal classico al vocal pop. L’ingresso ai concerti è libero, nel rispetto delle norme anti-Covid vigenti.

Dal 6 novembre all’11 dicembre, nella Galleria Guasco dell’Isral di Alessandria, in via Guasco 49, si può visitare la mostra “Dai Medici condotti al Servizio Sanitario Nazionale”. L’esposizione racconta il ruolo del medico e della sanità nella storia con documenti storici e filmati e arriva ad Alessandria dopo l’esposizione al Polo del ‘900 di Torino. La mostra si può visitare nei seguenti orari: lunedì ore 14.30-18.30, da martedì a giovedì ore 9-13 / 14.30-18.30, il venerdì ore 9-13, sabato e domenica prenotazione obbligatoria con almeno un giorno di anticipo: [email protected]

