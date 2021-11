Dall’8 novembre richiamo con accesso diretto per i vaccinati con Johnson&Johnson

PIEMONTE – I piemontesi vaccinati da almeno 6 mesi con il monodose Johnson&Johnson da lunedì 8 novembre potranno accedere direttamente agli hub vaccinali presenti sul territorio regionale per effettuare il richiamo con un vaccino a mRna (Pfizer o Moderna).

Oltre al richiamo con accesso diretto, i piemontesi vaccinati con Johnson&Johnson, sempre da lunedì 8 novembre, potranno prenotare il richiamo cliccando sul sito www.ilPiemontetivaccina.it.

Dalla data dell’8 novembre potranno ricevere la dose di richiamo con vaccino a m-Rna (Pfizer o Moderna) tutte le persone che si trovano in Piemonte e che sono state vaccinate all’estero con un vaccino non autorizzato da EMA. La dose di richiamo potrà essere somministrata a partire da 28 giorni e fino a un massimo di 6 mesi dal completamento del ciclo primario.

La Regione Piemonte, sulla base della circolare del Ministero della Salute, ha informato oggi le Aziende sanitarie, fornendo le disposizioni operative.

I cittadini che si sono vaccinati all’estero e che attualmente si trovano in Piemonte potranno accedere direttamente all’hub vaccinale di loro riferimento (l’elenco è disponibile sul sito www.regione.piemonte.it), purchè in possesso della documentazione che attesti l’avvenuta vaccinazione.

La circolare precisa anche che, superato il termine massimo di 6 mesi dal completamento del ciclo primario con il vaccino non autorizzato da EMA, così come in caso di mancato completamento dello stesso, è possibile procedere con il ciclo vaccinale primario completo con vaccino a m-Rna.

Il completamento del ciclo vaccinale integrato consentirà ai cittadini interessati di ottenere il Green Pass.