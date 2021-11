In Piemonte l’86% dei pazienti covid in terapia intensiva non è vaccinato

PIEMONTE – Sono 21 i pazienti covid attualmente ricoverati nei reparti di Terapia Intensiva degli ospedali piemontesi. Come comunicato dall’Unità di crisi della Regione Piemonte, di questi 18 non sono vaccinati (l’86%). Oltre ai 18 pazienti non vaccinati, 9 uomini e 9 donne, nei reparti di Terapia Intensiva piemontesi si sono poi altri 3 pazienti covid, vaccinati ma “con un quadro clinico serio per patologie pregresse (2 uomini e 1 donna)”.

Dei 206 ricoveri in terapia ordinaria i pazienti non vaccinati sono 102.