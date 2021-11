AGGIORNAMENTO ORE 7.30 – Sono otto gli autoarticolati coinvolti dall’incendio e andati completamente distrutti insieme a diversi container che custodivano materiale dì ogni tipo come apparecchiature elettriche e mobili. Il fuoco ha sprigionato parecchio fumo e oggi Arpa verificherà le conseguenze del rogo. Le attività dei pompieri andranno avanti per tutta la giornata anche per accertare cosa abbia provocato il rogo.

VILLALVERNIA – Ieri sera intorno alle 21 i Vigili del Fuoco di Tortona sono intervenuti in un deposito logistico di Villalvernia, in piazza Vittorio Veneto, vicino alla stazione, per l’incendio di alcuni autoarticolati. Sul posto anche i colleghi di Novi e ALessandria.

Le cause dell’incendio non sono ancora state accertate. Le operazioni di spegnimento e bonifica sono risultate particolarmente complesse a causa della necessità di verificare l’integrità del contenuto dei container.

Sul posto erano presenti anche i Carabinieri di Villalvernia per le valutazioni del caso.