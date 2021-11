Cirio: “Avanti con la terza dose e si faccia in fretta”

PIEMONTE – “I contagi aumentano, ma non aumentano in modo preoccupante i posti letto occupati in terapia ordinaria e intensiva. Questo è il risultato di una campagna vaccinale molto performante in Piemonte per questo con la stessa determinazione stiamo lavorando sulla terza dose“. Così il presidente del Piemonte, Alberto Cirio, che a margine del Forum di Piccola Industria ribadisce “oggi si parla di terza dose, facciamola e facciamola in fretta coinvolgendo e sensibilizzando tutte le persone perché la scienza è quella che ci sempre salvato”

Quanto a un lockdown sull’esempio austriaco, per i non vaccinati ha osservato” “non escludo nulla, perché la pandemia ci ha insegnato che dobbiamo dare il massimo e poi muoverci sulla base di quello che gli indicatori scientifici ci dicono. Le regole sono la via d’uscita per metterci il virus alle spalle“.