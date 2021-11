Mezzo pesante si ribalta a Serravalle: traffico deviato

SERRAVALLE SCRIVIA – Un mezzo pesante si è ribaltato questa mattina, verso le 11, in corrispondenza della rotatoria al km 51+800 della SS 35 “dei Giovi”, a Serravalle Scrivia. Per questo motivo la circolazione risulta temporaneamente sospesa verso la Liguria tra il km 53+550 e il km 51+800, per consentire lo svolgimento in sicurezza delle operazioni di recupero del veicolo.

Temporaneamente chiuso al transito anche il ramo di innesto con la provinciale 35 ter. Il traffico viene attualmente deviato su viabilità locale. (Immagine dì repertorio)