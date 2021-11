La gaviese Lisa Margiotta concorrerà per la Liguria alle finali di Miss Italia

SAVONA – È Lisa Margiotta la candidata della Liguria per la finale di Miss Italia. Originaria di Gavi, anche se attualmente vive a Novi Ligure con il fidanzato, Lisa era stata premiata questa estate con la fascia di Miss Cinema Liguria. Ieri sera, domenica 7 novembre, la 24enne ha strappato il pass per la finale del concorso di bellezza vincendo il titolo di Miss Liguria 2021.

Ancora un po’ incredula Lisa, laureata in Economia con una specializzazione in Francia in Business Intelligence, ci spiega di essere “ancora un po’ incredula e frastornata da questa grande novità. Sono davvero molto felice e grata per l’opportunità che mi è stata data. Ora punto a godermi sino in fondo questa bellissima esperienza che mi permetterà di entrare in contatto con tante ragazze provenienti da tutta Italia“.

Lisa Margiotta non è nuova alle passerelle “sfilo dall’età di 14 anni” e dal 2018 al 2020 è stata “figurante al Festival di Sanremo e nell’ultimo anno pre-pandemia ho fatto la valletta anche a ‘Domenica in – Speciale Sanremo’. Insomma non sono nuovissima a questo mondo“. Sul fatto di partecipare al concorso di bellezza più importante d’Italia per la Liguria nonostante le sue origini piemontesi, Lisa ci spiega di “avere ormai stretto da tempo legami importanti con quella regione. Ho spesso lavorato tra Genova e Sanremo ma anche per comodità negli spostamenti. Insomma, la Liguria è la mia seconda casa“.