Dal Ministero fondi per il trasporto sostenibili: c’è anche Alessandria

ALESSANDRIA – Sul sito del Mite è stata pubblicata la graduatoria dei progetti per il trasporto scolastico sostenibile finanziati dal ‘Decreto Clima’, che ha stanziato 20 milioni di euro. Il ministero della Transizione ecologica ha finanziato i progetti presentati dai Comuni con più di 50mila abitanti interessati dalle procedure di infrazione comunitaria sulla qualità dell’aria. Attraverso i fondi verranno realizzate nuove linee di trasporto scolastico da attivare con scuolabus e/o mini-scuolabus ad alimentazione ibrida o elettrica di nuova immatricolazione.

Tra i diciannove progetti ammessi c’è anche quello del Comune di Alessandria, che ha ottenuto 267.790 euro piazzandosi al tredicesimo posto. I Comuni interessati dai contributi sono distribuiti in nove Regioni: quattro in Toscana (Carrara, Viareggio, Massa e Firenze), tre in Campania (Aversa, Castellammare di Stabia e Caserta), tre in Sicilia (Ragusa, Catania, Bagheria), due in Emilia Romagna (Modena e Ferrara), due in Puglia (Taranto e Brindisi), due nel Lazio (Guidonia e Tivoli), uno ciascuno in Lombardia (Vigevano), Piemonte (Alessandria) e Marche (Ancona).