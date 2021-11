Il santo del giorno dell’11 novembre è San Martino di Tours

RADIOGOLD – Il santo del giorno dell’11 novembre per la Chiesa è San Martino di Tours. Nato in Pannonia, l’odierna Ungheria, nel 316, era figlio di un ufficiale romano. Fu educato a Pavia, dove passò la sua infanzia fino all’arruolamento nella guardia imperiale. Durante la sua formazione scolastica San Martino prese i primi contatti con i cristiani iniziando a frequentare con assiduità le assemblee cristiane.

Ottenuto dall’imperatore l’esonero dal servizio militare, San Martino si recò a Poitiers dal vescovo Sant’Ilario. Qui completò la sua istruzione religiosa e venne battezzato venendo anche ordinato sacerdote. Tornò in Pannonia dove convertì la madre, quindi combatté gli Ariani a Milano, ma venne cacciato. In seguito andò in Liguria per poi tornare nuovamente in patria.

Essendo vacante la diocesi di Tours, nel 372 venne consacrato vescovo per volere unanime del popolo. La sua nuova missione fu quella legata al rigore dei costumi monastici e alla vicinanza con le persone, soprattutto ai contadini più poveri. Resse la diocesi per ben 27 anni in mezzo a molti contrasti, anche da parte del suo stesso clero. Stremato dalle fatiche e dalle penitenze. Morì a Candes e volle essere disteso sulla nuda terra, cosparso di cenere e cinto da un cilicio: era l’ 11 novembre del 397. I suoi funerali furono celebrati alcuni giorni dopo per dare il tempo ai suoi monaci di arrivare: ne erano presenti circa duecento.