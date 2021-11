VILLA DEL FORO – Che Alessandria stia premendo per la creazione di un nuovo ospedale non è cosa nuova. Più di una suggestione dato che i progetti, almeno sulla carta, sembrano essere già in fase avanzata. Tanto che la nuova struttura sanitaria potrebbe sorgere dove attualmente si trova l’aeroporto Bovone. Accanto al nuovo ospedale poi girano altrettante situazioni collaterali importanti per lo sviluppo del territorio alessandrino: su tutte l’accredito Irccs, ovvero la possibilità di svolgere attività di ricerca clinica attraverso anche fondi regionali e statali. In questo senso anche l’Università del Piemonte Orientale sta muovendo passi per stare al passo con le novità e rendere i propri corsi sanitari (e non solo) ancora più appetibili con la creazione di un campus nella zona dell’ex mercato ortofrutticolo.

Ma se il Bovone dovesse venir sfrattato, dove sorgerà il nuovo aeroporto turistico di Alessandria? Domanda che si sono fatti anche gli abitanti di Villa del Foro, e in particolare l’associazione Le terre di Baudolino, presieduta da Giovanni Casaleggio. “Il timore è che, in caso di un nuovo ospedale nella zona di viale Milite Ignoto, l’aeroporto turistico venga spostato al centro dell’area agricola di Villa del Foro“, spiega. Questo perché l’attuale piano regolatore prevede che quell’area possa essere trasformata in zona logistica oppure proprio in un aeroporto. “Era un progetto già nelle corde dell’ex sindaco Scagni. All’epoca ci opponemmo strenuamente e siamo disposti a farlo ancora adesso“, aggiunge Casaleggio. Che poi spiega: “Avevamo chiesto all’attuale amministrazione un cambio di destinazione dell’area di Villa del Foro, portandola a uso esclusivamente agricolo. Questo ci permetterebbe anche di costruire un impianto di irrigazione sfruttando il Tanaro che scorre lì vicino“.

L’associazione appoggia anche l’idea di Roberto Mutti “che ha indicato come ubicazione del nuovo ospedale la zona agricola di Alessandria Sud. Tale luogo avrebbe secondo noi tutti quei requisiti per ospitare una struttura del genere. Prima di tutto il fatto che non si trova in una zona esondabile, poi la possibilità di collegamento con lo snodo autostradale. Ma inoltre si eviterebbe la spesa, tutt’altro che abbordabile, per la creazione di un nuovo aeroporto turistico“, sottolinea ancora Casaleggio. Ora la palla passa all’Amministrazione Comunale che “spero faccia tesoro delle nostre proposte“. Al momento quella degli abitanti di Villa del Foro è solo una comunicazione preoccupata e nulla più dato che, a oggi, non ci sono elementi che possano indicare l’eventuale futuro spostamento dell’aeroporto Bovone da Alessandria a Villa del Foro.