Itabus rafforza la sua presenza in Piemonte: dal 16 novembre via ai servizi anche ad Alessandria

ALESSANDRIA – Itabus rafforza la sua presenza in Piemonte puntando forte sull’intero territorio regionale incrementando i propri servizi. Dal 16 novembre, così, entreranno nella rete della società anche Asti e Alessandria.

Entrambe le città godranno di due corse al giorno, un’andata e un ritorno, che collegheranno i capoluoghi piemontesi a Genova, La Spezia, Roma, Napoli e Caserta. Si partirà da Asti alle 22 e da Alessandria alle 22.35, per viaggiare durante la notte ed ottimizzare i tempi del tragitto con l’arrivo a Roma alle 7.15 e a Napoli alle 10.35. Gli arrivi invece sono previsti alle 7.20 ad Alessandria e alle 8 ad Asti con partenza da Napoli alle 19.30 e da Roma alle 22.45.

“Il Piemonte è nel network Itabus fin da maggio, dall’avvio del nostro servizio”, afferma Enrico Zampone, Amministratore Delegato Itabus. “Il rafforzamento delle frequenze e dei servizi per Torino, oltre che l’istituzione di nuove fermate in località strategiche come Asti o Alessandria, testimoniano quanto crediamo nelle possibilità della regione”, conclude.