Come prenotare la terza dose di vaccino Covid-19 in Piemonte

PIEMONTE – Dal primo dicembre in Piemonte sarà possibile anche per la fascia d’età 40-60 anni prenotare la terza dose di vaccino anti-Covid. La Regione amministrata da Alberto Cirio sta accelerando proprio sulla terza somministrazione del siero contro il coronavirus per arginare l’eventuale risalita dei contagi.

In un primo momento la regione aveva annunciato che la prenotazione della terza dose del vaccino si dovesse prenotare, proprio come era avvenuta per la prima, sul sito ilpiemontetivaccina.it inserendo il numero della propria tessera sanitaria e il codice fiscale. Opzione che vale sempre per chi deve ancora iniziare il percorso di vaccinazione. Il tutto sottolineando che i soggetti affetti da patologie gravi, i cosiddetti estremamente vulnerabili, non dovevano effettuare la preadesione online. A loro è infatti il medico di famiglia a prendersi in carico l’inserimento dei dati.

L’Unità di Crisi della Regione Piemonte ha poi chiesto alle aziende sanitarie di procedere direttamente alla convocazione via sms presso i propri centri vaccinali dei 60-79enni, e successivamente dei 40-59enni, via via che maturano i 6 mesi dal completamento del ciclo vaccinale. Questo per accelerare il più possibile la messa in sicurezza di questa fascia della popolazione. Dopo aver ricevuto l’sms è possibile modificare data e orario di prenotazione accedendo al portale ilpiemontetivaccina.it con le proprie credenziali (tessera sanitaria e codice fiscale) oltre che il numero di prenotazione. Resta inoltre sempre possibile prenotarsi anche sul portale.