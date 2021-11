Il Piemonte si conferma a rischio moderato per diffusione del Covid

PIEMONTE – È una conferma quella per il Piemonte a rischio moderato inerente ai tempi di diffusione del Covid-19. È quanto emerge dal rapporto del ministero della Salute che settimanalmente valuta l’andamento del propagarsi della malattia. Per la seconda settimana consecutiva, dopo aver occupato per settimane la fascia più bassa di rischio, la nostra regione si classifica a rischio moderato.

Insieme al Piemonte altre 19 tra Regioni e province autonome. A oggi solo la Calabria è classifica a rischio basso. Il Friuili Venezia Giulia, invece, è ad alta probabilità di progressione a rischio alto. In Piemonte l’indice Rt puntuale calcolato sulla data di inizio sintomi resta stabile a 1.10. L’incidenza è di 58,93 casi ogni 100 mila abitanti mentre il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva resta piuttosto basso attestandosi al 3,7% e quello dei posti letto ordinari al 4,2%.