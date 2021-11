Giornata Mondiale del Diabete: domenica l’Ospedale di Alessandria si illumina di blu

ALESSANDRIA – La Giornata Mondiale del Diabete, il 14 novembre, è l’occasione per un’efficace divulgazione e comunicazione sulla malattia, a maggior ragione quest’anno nel quale si celebra il secolo di vita dell’insulina: infatti, esattamente 100 anni fa (1921-2021) grazie alla scoperta di due scienziati canadesi, Frederick G Banting e il suo allievo Charles H Best che per primi isolarono l’estratto di insulina, è cambiata la storia della medicina per i malati di diabete.

La Regione Piemonte, attenta e sensibile a questa patologia che coinvolge oltre il 5% della popolazione piemontese, ha recentemente avviato un percorso: “Il Piemonte è una delle poche Regioni che dispone di una Rete Endocrino-Diabetologica strutturata – osserva l’assessore regionale alla Sanità del Piemonte, Luigi Genesio Icardi -, che raggruppa in un unico momento gestionale e organizzativo l’attività territoriale di diabetologia ed endocrinologia di tutta la regione. Sono operativi due tavoli di lavoro specifici: uno per l’attività della rete dei centri del piede diabetico e l’altro per la diabetologia pediatrica. Un’attenzione alla patologia che nel tempo ha favorito la formazione di qualificatissime professionalità specialistiche, come dimostra la recente promozione del Centro di Neuroendocrinologia Clinica della S.C.D.U. Endocrinologia, Diabetologia e Metabolismo della Città della Salute di Torino a Centro di alta specializzazione regionale”.

La giornata rappresenta quindi la più grande campagna mondiale di sensibilizzazione sul diabete: raggiunge e coinvolge oltre un miliardo di persone nel mondo in oltre 160 Paesi, dove si svolgono manifestazioni, convegni, campagne di screening e informazione. Tra queste, la campagna promossa dalla Società Italiana di Diabetologia e dall’Associazione Medici Diabetologi (AMD) per sensibilizzare l’opinione pubblica e le istituzioni nei confronti di questa insidiosa patologia che riguarda oltre 400 milioni di individui in tutto il mondo, a cui aderisce l’Azienda Ospedaliera di Alessandria, illuminando di blu la facciata dell’Ospedale Civile. La campagna di sensibilizzazione risponde all’appello ed al mandato della International Diabetes Federation, il cui tema centrale è quello di mantenere accesi i riflettori sul grave impatto del diabete mellito e sulla necessità che tutti i pazienti che ne sono affetti abbiano pari accesso alle cure.

Valter Alpe, direttore generale dell’Azienda Ospedaliera di Alessandria, ricorda: “Siamo lieti di aderire a questa iniziativa, che serve a ‘fare luce’ su una delle patologie croniche più frequenti e presenti nella popolazione: sappiamo anche che la gestione della malattia e delle complicazioni è una materia sempre più multidisciplinare e multi-specialistica per via dei numerosi organi del corpo che possono essere interessati. Parlare di questo argomento ci aiuta a far conoscere quanto il diabete sia diffuso e grave, sensibilizzando chi non è affetto a stili di vita sani e consentendo a chi ne è colpito una migliore gestione”.