ALESSANDRIA – Incidente che sta causando un po’ di affanno al traffico cittadino pochi minuti fa ad Alessandria, intorno alle 13.10, tra via Faà di Bruno e via Verdi. Due auto si sono scontrate e hanno bloccato l’incrocio in questione.

Dalle prime informazioni non ci sarebbero feriti gravi. Ringraziamo il nostro lettore Matteo.